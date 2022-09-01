احمد مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته و بر اساس نیازسنجی‌ها یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به ناوگان اورژانس البرز اضافه شد

وی بیان کرد: از این پس، اورژانس استان البرز با ٧٥ دستگاه آمبولانس، ١٢ دستگاه موتورلانس، ١ فروند بالگرد و ٣ دستگاه اتوبوس لانس، آماده خدمت رسانی به هموطنان خواهد بود.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز متذکر شد: با توجه به ترافیک جمعیتی بالا و رخداد حوادث ویژه و خاص و تنوع و تعدد مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در استان این اتوبوس آمبولانس به ناوگان عملیات اورژانس استان البرز به ویژه برای استفاده در کلانشهر کرج و نیز شهرستان فردیس افزوده شد.