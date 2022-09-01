به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف صبح پنجشنبه پس از بازدید از پارس جنوبی با حضور در اسکله صیادی عسلویه با تعدادی از صیادان و لنج‌داران گفت‌وگو کرد.

در این دیدار و بازدید تعدادی از فعالان حوزه صیادی و دریانوردی عسلویه به بیان مشکلات خود پرداختند و خواستار پیگیری این مسائل شدند.

وضعیت واردات کالای همراه ملوان از مهمترین مطالبات لنج‌داران در شهرستان عسلویه بود.

مردم عسلویه خواستار نگاه ویژه به نیازهای این شهرستان از جمله توسعه فضای آموزشی و همچنین لایروبی اسکله و بهبود وضعیت آن شدند.

رئیس مجلس به دعوت نمایندگان استان و به منظور حضور در کنگره شهید رئیس‌علی دلواری و بازدید از حوزه‌های مختلف به استان بوشهر سفر کرده است.

رؤسای کمیسیون‌های انرژی، عمران، صنایع و کشاورزی و نیز تعدادی از مدیران دولت، رئیس مجلس را در این سفر همراهی می‌کنند.

در این سفر یک روزه، رئیس مجلس از پنج پروژه بزرگ ملی به صورت میدانی و بدون حضور مردم شریف مناطق بازدید خواهد کرد.

بازدید از شرکت نفت گوره (شمال استان منطقه کوره)، سد بزرگ دالکی (کارگاه دالکی)، پروژه ملی راه آهن بوشهر شیراز (کارگاه مرکزی)، یکی از پروژه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی (جنوب استان)، و پروژه سد دشت پلنگ (کارگاه دشت پلنگ) برای این سفر برنامه‌ریزی شده است.