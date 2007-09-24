رانندگان خودروهای سواری بین شهری فاقد سیستم GPS در ساری تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این رانندگان از صبح دوشنبه با تجمع در مقابل اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران خواستار حل مشکل نصب دستگاه gps بر روی خودروهای برون شهری شدند.

این افراد که با قانع نشدن صحبت های مدیرکل پایانه های مازندران مجددا به ترمینال دولت ساری رفته تا مسئولین امر نسبت به مشکل آنان اقدام کنند.



یکی از نمایندگان متحصنین شرکت های سواری رانی ساری که نخواست نامش عنوان شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توحه به اینکه نصب این سیستم باعث کاهش سرعت خودروها می شود در نتیجه با نارضایتی مسافران همراه خواهد بود.

وی تصریح کرد: شرکت های سواری رانی ساری گشت، فرهنگ گشت، ساری رانان، سیر گشت و وحدت ساری با این اقدام از جند روز گذشته از سرویس دهی به مسافرین خودداری کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نصب سیستم gps در سایر استان ها هنوز اجباری نشده است خاطر نشان کرد: پلیس راه مازندران رانندگان مزبور را ملزم به نصب این سیستم نموده است.

این نماینده رانندگان تجمعه کننده همچنین در خصوص قیمت بالای سیستم گفت: با توجه به مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی رانندگان پرداخت هزینه خرید و نصب سیستم فوق که در حال حاضر 230 هزار تومان است ناممکن می باشد.

وی یادآور شد: علیرغم وعده شفاهی فرمانده پلیس راه مازندران مبنی بر عدم برخورد و جریمه خودروهای فاقد این سیستم متاسفانه از دو روز گذشته به گفته رانندگان، ماموران پلیس راه اقدام به برخورد با رانندگان خودروهای یاد شده کردند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: رایزنی ها در این زمینه با مسئولین به ویژه پلیس راه استان در حال انجام است و به زودی مشکل این دسته از رانندگان حل خواهد شد.

فرهاد صالحیان افزود: آن دسته از رانندگانی که به دلیل نداشتن این سیستم مورد جریمه پلیس قرار گرفتند با در داشتن برگ جریمه به اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران مراحعه تا نسبت به مشکل آنان رسیدگی شود.