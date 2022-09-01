سید وحید ابراهیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و افزایش جمعیت مشتاق به زیارت اباعبدلله حسین (ع) بر ضرورت خدمت‌رسانی بیشتر مجتمع‌های خدماتی- رفاهی بین راهی استان تاکید کرد و گفت: ایجاد فضای مناسب و رعایت الزامات بهداشتی دو مقوله مهم در خدمات‌دهی به زائران حسینی است.

وی افزود: برای تحقق این هدف نظافت داخل نمازخانه‌ها و تجهیز آن‌ها به لوازم مورد نیاز و باز بودن مستمر در آن‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز، نظافت مستمر سرویس‌های بهداشتی، استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده مناسب برای جلوگیری از شیوع کرونا و رفع نواقص سرویس‌های بهداشتی از مواردی است که در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری البرز بیان کرد: همچنین با توجه به افزایش میزان ترددهای جاده‌ای در ایام اربعین و ضرورت ایجاد امکانات و تسهیلات لازم، مجتمع‌های خدماتی رفاهی موظف به توجیه نیروهای خدماتی و سایر کارکنان شاغل در واحدهای خدماتی مجموعه خود مبنی بر ارائه خدمات شایسته به زائران در راستای تکریم زوار شده‌اند.

ابراهیم‌زاده یادآور شد: زائران برای تسهیل دسترسی به اطلاعات موقعیت مکانی و امکانات مجتمع‌های فعال در این استان و ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود می‌توانند به سامانه ۱۴۱ مراجعه کنند.