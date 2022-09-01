افتتاح و آغاز عملیات اجرایی۲۲پروژه به ارزش۱۷۸۰میلیاردریال در سهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید سهند، غلامرضا اقبالی در این‌باره تشریح کرد: این پروژه‌ها اغلب در حوزه‌های فضای سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، شبکه معابر و زیربنایی هستند که در اولین روزهای هفته آتی افتتاح شده یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

او ادامه داد: از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به پارک سما، مجتمع فرهنگی و هنری شهید بیضایی، مدرسه حضرت زینب کبری (س)، ساختمان اورژانس اجتماعی، توسعه فرهنگسرای هشت بهشت، زمین ورزشی رسول خطیبی و… اشاره کرد.

سرپرست شرکت عمران شهر جدید سهند همچنین خبر داد: همچنین عملیات اجرایی خط انتقال پساب از تصفیه خانه و شبکه توزیع بازچرخانی آب از مخازن هشت بهشت به فضای سبز شهری که هر دو از مطالبات جدی شهروندان و از نیازهای ضروری شهر بود آغاز می‌شود.