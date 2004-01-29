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۹ بهمن ۱۳۸۲، ۲۱:۱۱

در درگيري با مهاجمان مسلح

پنج پليس عربستاني در رياض كشته شدند

عربستان‎‎ اعلام‎ كرد 5 پليس‎ اين كشور امروز پنج‎ شنبه‎ در درگيري‎‎ با افراد مسلح در رياض‎ كشته‎ شدند.

به‎‎‎ گزارش‎  خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري‎ رويترز  وزارت‎ كشور عربستان‎  در بيانيه اي  اعلام كرد يكي از اعضاي برجسته گروههايس تندرو و تعداد ديگري‎ افراد مظنون‎‎ در اين عمليات‎ دستگير شدند.
بر اساس‎‎ بيانيه‎‎ پليس عربستان‎ تعدادي‎ نارنجك‎ و چند قبصه سلاح‎ خودكار و اسلحه‎‎ كمري‎ در مخفيگاه تندروها كشف‎ شده است .
دراين بيانيه‎‎  همچنين ‎ تاكيد شده است نيروهاي‎ امنيتي‎ پس‎ از كشف‎ سلاحها و دستگيري‎‎ يكي از اعضاي اين گروه مهاجم  هدف‎ تيراندازي افراد ناشناس‎ قرار گرفتند كه‎‎ بر اثر آن‎‎ پنج‎ تن از نيروهاي‎ پليس‎ و پدر فرد تحت‎ تعقيب‎ كشته و دو تن‎ از نيروهاي‎ امنيتي‎‎ نيز زخمي شدند .
وزارت‎ كشور عربستان‎‎ افزود تعدادي‎ از مظنونان دستگير شده‎اند و تحقيق‎ درباره‎‎ اين‎‎ ماجرا همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 55789

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