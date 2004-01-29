پنج پليس عربستاني در رياض كشته شدند

به‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري‎ رويترز وزارت‎ كشور عربستان‎ در بيانيه اي اعلام كرد يكي از اعضاي برجسته گروههايس تندرو و تعداد ديگري‎ افراد مظنون‎‎ در اين عمليات‎ دستگير شدند.

بر اساس‎‎ بيانيه‎‎ پليس عربستان‎ تعدادي‎ نارنجك‎ و چند قبصه سلاح‎ خودكار و اسلحه‎‎ كمري‎ در مخفيگاه تندروها كشف‎ شده است .

دراين بيانيه‎‎ همچنين ‎ تاكيد شده است نيروهاي‎ امنيتي‎ پس‎ از كشف‎ سلاحها و دستگيري‎‎ يكي از اعضاي اين گروه مهاجم هدف‎ تيراندازي افراد ناشناس‎ قرار گرفتند كه‎‎ بر اثر آن‎‎ پنج‎ تن از نيروهاي‎ پليس‎ و پدر فرد تحت‎ تعقيب‎ كشته و دو تن‎ از نيروهاي‎ امنيتي‎‎ نيز زخمي شدند .

وزارت‎ كشور عربستان‎‎ افزود تعدادي‎ از مظنونان دستگير شده‎اند و تحقيق‎ درباره‎‎ اين‎‎ ماجرا همچنان ادامه دارد.