پنج پليس عربستاني در رياض كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز وزارت كشور عربستان در بيانيه اي اعلام كرد يكي از اعضاي برجسته گروههايس تندرو و تعداد ديگري افراد مظنون در اين عمليات دستگير شدند.
بر اساس بيانيه پليس عربستان تعدادي نارنجك و چند قبصه سلاح خودكار و اسلحه كمري در مخفيگاه تندروها كشف شده است .
دراين بيانيه همچنين تاكيد شده است نيروهاي امنيتي پس از كشف سلاحها و دستگيري يكي از اعضاي اين گروه مهاجم هدف تيراندازي افراد ناشناس قرار گرفتند كه بر اثر آن پنج تن از نيروهاي پليس و پدر فرد تحت تعقيب كشته و دو تن از نيروهاي امنيتي نيز زخمي شدند .
وزارت كشور عربستان افزود تعدادي از مظنونان دستگير شدهاند و تحقيق درباره اين ماجرا همچنان ادامه دارد.
عربستان اعلام كرد 5 پليس اين كشور امروز پنج شنبه در درگيري با افراد مسلح در رياض كشته شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز وزارت كشور عربستان در بيانيه اي اعلام كرد يكي از اعضاي برجسته گروههايس تندرو و تعداد ديگري افراد مظنون در اين عمليات دستگير شدند.
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