رفع مشکلات و نیازهای مردم استان بوشهر با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف صبح پنجشنبه در بازدید از استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف است که باید متناسب با این ظرفیت‌ها به پیشرفت برسد.

وی به برخی از مشکلات و مسائل شهرستان عسلویه اشاره کرد و ادامه داد: آلودگی هوا یکی از مسائل مهم در جنوب استان بوشهر است که مردم با آن روبرو هستند.

رئیس مجلس با اشاره به نقش مهم دریا در زندگی مردم استان بوشهر خاطرنشان کرد: زندگی مردم در حوزه تجاری و صیادی و آب آشامیدنی به دریا گره خورده است.

وی به مشکلات مردم استان بوشهر در حوزه‌های راه و راه‌آهن، آب و اشتغال اشاره کرد و افزود: باید با اتخاذ راهکارهای مناسب برای عبور از این وضعیت تلاش شود.

قالیباف با اشاره به تدوین بودجه سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این سفر تلاش می‌شود که مسائل و مشکلات شناسایی شده و در تدوین برنامه‌ها مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در نشستی که با مسئولان استان بوشهر خواهیم داشت، راهکارهای رفع مشکلات مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد.