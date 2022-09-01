مشکل اصلی در روند اجرایی سند مهندسی فرهنگی بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن قانع ظهر پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان کرد: از جمله مشکلاتی که در اجرایی شدن سند مهندسی فرهنگی در استان فارس وجود دارد می‌توان به ساز و کار اداری، حقوقی، مالی و سیاست گذاری اشاره کرد که این موضوعات موجب شده تا این سند به خوبی اجرایی نشود.

وی افزود: حمایت‌های بودجه‌ای و مالی می‌تواند نقش ویژه ای در کاهش مشکلات موجود در روند اجرایی شدن سند مهندسی فرهنگی داشته باشد البته نیازسنجی فرهنگی در این بخش نیز باعث شده تا فعالیت‌ها به صورت بهتری در جامعه انجام شوند.

قانع تاکید کرد: ۵ مسئله به عنوان مسائل فرهنگی استان فارس در نظر گرفته شده است که این موضوع‌ها در حوزه فرهنگی دارای اولویت در استان فارس است.

وی تاکید کرد: فارس جایگاه ویژه ای در موضوع فرهنگ در کشور داشته و می‌توان گفت که استان فارس تولید کننده فرهنگ در کشور است از این رو باید این استان به صورت ویژه در موضوعات فرهنگی و بودجه‌های فرهنگی دیده شود.

به گفته این مقام مسئول اگر به دنبال ترویج فرهنگ و زبان فارسی نیز هستیم، باید این نقطه آغاز استان فارس باشد.