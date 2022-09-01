اجرای طرح مدیریت خانواده درفارس/زنان کارمند ساعت ۱۲ تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه پیش از ظهر پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی فارس بیان کرد: بر اساس این طرح زنان متأهل که کارمند ادارات دولتی هستند ساعت ١٢ می‌توانند به منزل رفته و وظایف مدیریت خانواده را در خانه انجام دهند.

به گفته عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس این طرح قرار است در فارس به عنوان اولین استان کشور به صورت پایلوت اجرایی شود.

استاندار فارس گفت: بودجه‌هایی که در حوزه فرهنگ اختصاص یافته است بسیار ناچیز بوده و نمی‌توان انتظار داشت که مسائل فرهنگی در کشور نظیر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بدون بودجه اجرایی شود این در حالی است که بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند بودجه است که باید این بودجه‌ها نیز به فارس تخصیص یابد.

ایمانیه به روند جذب دانشجویان رشته هنر نیز معترض بود و افزود: روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های هنر تغییر کند زیرا نمی‌توان با آزمون کنکور نسبت به جذب هنرمندان اقدام کرد.