۴٨ دستگاه در نقشه مهندسی فرهنگی فارس دخیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان کرد: یکی از وظایف مهمی که قرارگاه مدیریت فرهنگی بر عهده دار است موضوع مدیریت میدان فرهنگی است و این قرارگاه مدیریت و حمایت را در مسائل فرهنگی بر عهده دارد.

وی افزود: در نقشه مهندسی فرهنگی صدا و سیما دارای ١٣ رسالت است اما این نهاد وظایف تخصصی نظیر افکار سنجی نیز در این قرارگاه بر عهده دارد تا بتوان ضریب نفوذ فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه فرهنگی نیز توسط این نهاد بررسی و گزارش‌های مربوطه به قرارگاه جهاد فرهنگی ارائه شود.

رئیس شو ای فرهنگ عمومی فارس ادامه داد: ۴٨ دستگاه در سند مهندسی فرهنگی در سال ١۴٠١ دخیل هستند و باید اقدامات خود را در این حوزه انجام داده و نسبت به توسعه و افزایش ضریب نفوذ فرهنگی اقدام کنند.

به گفته وی، استانداری و سپاه دو نهادی هستند که بهترین بانیان برای فعالیت و توسعه قرارگاه‌های مدیریت فرهنگی در کشور محسوب می‌شوند.

آیت الله دژکام تاکید کرد: برخی مخالف اجرایی شدن سند در سال ١۴٠١ بودند اما تاکنون تمامی مشکلات سند مهندسی فرهنگی احصا شده و می‌توان گفت در سال ١۴٠٢ این سند با بهترین کیفیت در استان اجرایی می‌شود.