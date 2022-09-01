به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی برگزاری برنامه‌های دهه آخر ماه صفر شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت خوب شهرستان انتظار داریم در طول سال چندین برنامه خیابانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هیأت‌ها مذهبی در این برنامه‌ها حضور باشکوه داشته باشند؛ افزود: مراسم محوری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با حضور مداح و سخنران برجسته کشوری برگزار می‌شود.

زاهد دوست ادامه داد: موکب‌های شهرستان که مشغول فعالیت هستند باید ساماندهی شوند و باید تلاش شود این موکب ها در نقاط مختلف شهر راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: بانیان مساجد از ظرفیت روحانیون و مبلغان تحصیل‌کرده حوزه علمیه در مراسم استفاده کنند.