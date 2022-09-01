به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مدال‌آوران برون‌مرزی قم که در محل استانداری برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور به قم به منظور توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز اماکن ورزشی استان قم اختصاص یافت.

استاندار قم با اشاره به اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل مجموعه ورزشی ۴۵۰۰ نفری قم بیان داشت: ورزشگاه تختی نیز برای ورزش بانوان قمی اختصاص یافته که ۲۰ میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده است.

شاهچراغی ادامه داد: ۸ میلیارد تومان برای تجهیز خانه‌های ورزش ۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه افتخار آفرینی ورزشکاران در میادین ملی و بین المللی موجب شور و نشاط جامعه می‌شود افزود: تلاش می‌شود تا ورزش قهرمانی و همگانی استان قم تقویت شود و در این زمینه حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد.

شاهچراغی همچنین بر حمایت از دو تیم فردوس قم و بسکتبال شیمیدر که در لیگ‌های برتر حضور دارند تاکید کرد.

استاندار قم ابراز داشت: در سال‌های گذشته عقب افتادگی‌هایی در زمینه فضای ورزشی در استان داشتیم و اقدامات صورت گرفته در این حوزه کافی نبوده است که تلاش می‌شود در این دوره ساماندهی خوبی در زمینه فضای ورزشی داشته باشیم.