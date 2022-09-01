شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳۶۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۱۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۲۵ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۸۹۴ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته، تمامی استان‌های کشور مرگ و میر تک رقمی داشته اند که ۱۷ استان بدون مرگ و میر و ۸ استان نیز، فقط یک مورد مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ را تجربه کرده اند.

تا کنون ۷ میلیون ۲۹۹ هزار و ۹۶۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۰۴۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۲۰۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۶۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.