۱۲۷ طرح حوزه کشاورزی و دامپروری در خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قنبری اظهار کرد: ۱۲۷ طرح افتتاح شده در حوزه کشاورزی و دامپروری برای ۷۱۸ نفر اشتغالزایی ایجاد کرد و چهار هزار و ۴۸۵ خانواده از منفعت این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بهره برداری از این تعداد طرح در حوزه مدیریت آب و خاک، کشاورزی، دامپروری و ترویج بوده است.

وی ادامه داد: روند اجرای طرح‌های مرتبط با حوزه کشاورزی و دامپروری صعودی است و علت آن هم نگاه قوی حمایتی در این بخش از بهره‌برداران، فعالان و تولیدات است.

قنبری افزود: تقویت فعالیت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی برای تحقق منویات رهبری در دستور کار قرار گرفت و فعالیت در این زمینه‌ها به جد افزایش یافت و در این راستا قرارگاه اقتصادی دانش بنیان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور ایجاد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در این قرارگاه تعداد ۳۰ شرکت دانش بنیان در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی مستقر شده است که برای به ثبت رساندن تولیدات، تجاری سازی و حمایت از تولید اولیه در بخش کشاورزی و دامپروری فعالیت دارند.