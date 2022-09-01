کشف ۲۹ دستگاه‌ استخراج ارز دیجیتال در کردکوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل دادگر ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان کردکوی محل نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در منزل شخصی در سطح شناسایی شد.

فرمانده انتظامی گلستان افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از منزل مورد نظر تعداد ۲۹ دستگاه ماینر پیشرفته قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این راستا متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.