استان بوشهر نباید هیچ فرد نیازمند به مسکنی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح پنجشنبه در مراسم تأمین ۱۲۰ دستگاه سیستم سرمایشی برای اقشار محروم اظهار داشت: اندیشه کمک به محرومین و نیازمندان اندیشه بسیار بزرگی است.

وی با تقدیر از دست‌اندرکاران این برنامه و گروه‌های جهادی بیان کرد: خداوند افرادی را توفیق می‌دهد که برای رفع نیازهای محرومین و نیازمندان تلاش کنند و اینها از بزرگترین افراد دنیا هستند و خدا این توفیق را به شما داده که در تراز انسان محبوب خدا هستید.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: در این استان هم سطح نیاز به هم‌یاری بسیار بالا است و هم اینکه یک استان فوق‌العاده برخوردار است و هم نیازمندی‌های استان نیازمندی‌های خاصی است مثل و کولر و یخچال که نیاز مهمی است.

وی ادامه داد: در صورتی که اشتغال جوانان حل شود بسیاری از مسائل حل می‌شود و دیگر نیازی به کمک‌های معیشتی نیست.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه شرایط خوبی برای رفع محرومیت‌ها در استان در حال رقم خورد است تصریح کرد: در کل استان شاهد اقدامات خوبی توسط بنیاد مسکن برای تأمین مسکن، اجرای طرح هادی، تعمیر و مقاوم‌سازی منازل هستیم.

وی بیان کرد: ستاد اجرایی و گروه‌های جهادی نیز کارهای بزرگی را در استان بوشهر انجام داده اند و در نقاط مختلف استان شاهد اقدامات خوبی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با یک برنامه‌ریزی مناسب در استان بوشهر شاهد باشیم که هیچ نیازمند مسکن نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: تأمین ۱۲۰ دستگاه سیستم سرمایشی برای اقشار محروم کار بزرگی است که آغازی برای کارهای بزرگتر و اساسی‌تر برای محرومیت‌زدایی در استان خواهد بود.

مراسم تأمین ۱۲۰ دستگاه سیستم سرمایشی برای اقشار محروم با حمایت حساب ۱۰۰ امام خمینی ره و بنیاد احسان استان بوشهر برگزار شد.