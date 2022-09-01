لزوم استفاده از ظرفیت محلات برای رونق تولیدات مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش اشتغال تعاون محور با رویکرد مشاغل خانگی که به مناسبت هفته تعاون در محله اسلام آباد کرج برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت محلات در استان برای رونق تولیدات مشاغل خانگی با ارائه آموزش‌های لازم و سازماندهی در قالب شرکت‌های تعاونی ضروری است.

وی ضمن ارائه برنامه‌های هفته تعاون و نیز دستاوردهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال در خصوص ظرفیت‌های ایجاد شغل و در آمدزایی مناسب برای بانوان از طریق مشاغل خانگی در قالب تشکل تعاونی توضیحاتی برای حاضرین ارائه کرد.

در پایان این گردهمایی سرپرست مدیریت امور تعاون اداره کل و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی به سوالات و دغدغه‌های شهروندان این منطقه در خصوص ظرفیت‌های مشاغل خانگی و سایر مسائل مرتبط پاسخ دادند.