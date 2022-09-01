به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی راد صبح پنج شنبه در بازدید از مرکز توانبخشی مراقبتی معلولان ذهنی دختران بالای ۱۴ سال بوشهر اظهار داشت: هفت مرکز به معلولان ذهنی دختر و پسر سه مرکز به سالمندان در شهرستان‌های کنگان، دشتستان و بوشهر و دو مرکز به بیماران روانی مزمن در شهرستان‌های دشتستان و گناوه خدمت رسانی می‌کنند.

وی بیان کرد: مرکز توانبخشی مراقبتی معلولان ذهنی دختران بالای ۱۴ سال در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و قریب به ۵۵ نفر از دختران بالای ۱۴ سال با معلولیت ذهنی از خدمات این مرکز برخوردار هستند.



مدیر کل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: در این مرکز خدماتی چون فیزیوتراپی، کاردرمانی فعالیت‌های هنری و صنایع دستی، مددکاری، مشاوره و اقدامات روانشناختی و… ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت موجود، اداره این مراکز جز در سایه لطف خداوند خدمت رسانی خالصانه مسئولان مراکز امکان پذیر نخواهد بود و بهزیستی استان اقدامات و حمایت‌های لازم را در راستای خدمت‌رسانی شایسته‌ی این مراکز را خواهد کرد.

در این بازدید مدیر کل را معاون توانبخشی بهزیستی استان و مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر همراهی می‌کردند.