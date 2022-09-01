به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح پنج شنبه به رسانه‌های گروهی اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۳۲ میلیون تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین از سطح جاده‌های خراسان جنوبی صورت گرفته است.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: تحلیل اطلاعات سامانه‌های تردد شماری نشان می‌دهد که تردد خودروهای سبک و شخصی ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

سهرابی ادامه داد: همچنین تردد خودروهای سنگین در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در حال حاضر در خراسان جنوبی ۵۸ دستگاه تردد شمار برخط در جاده‌های بین شهری و ۲۲ دستگاه فعال در ورودی و خروجی استان ترددها را به صورت آنلاین ثبت می‌کنند.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در مجموع ۸۰ سامانه تردد شماری در مقاطع ترافیکی خراسان جنوبی فعال است.

سهرابی با اشاره به اینکه بیشترین مسیرهای پرتردد محور بیرجند- قاین و بیرجند- سربیشه بوده است، یادآور شد: محور بیرجند- خوسف از دیگر مسیرهای پرتردد در پنج ها گذشته به شمار می‌رود.

وی گفت: استان‌های همسایه چون خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین سهم تردد پلاک‌های غیربومی در جاده‌های خراسان جنوبی را داشته‌اند.