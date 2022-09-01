لزوم تسریع در رسیدگی به جرایم حوزه محیط زیست البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی ظهر پنجشنبه در دیدار مجید درگی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در دادگستری کل استان با تاکید بر اهمیت محیط زیست و مسائل مرتبط با آن اظهار کرد: پیگیری و حل مشکلات مرتبط با محیط زیست یکی از محورهایی است که جزو اهداف و مأموریت‌های پنج گانه ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز بوده و همواره مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه ابلاغی ابتدای سال جاری توسط رئیس قوه قضائیه است که ارتباط مستقیمی با حوزه محیط زیست دارد، اضافه کرد: اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای به هنگام با عوامل آلاینده آب، هوا و خاک که جزو مأموریت‌های محیط زیست است از محورهای مورد تاکید دادگستری کل استان البرز در قرارگاه صیانت است.

اداره‌کل محیط زیست البرز باید فعال و مؤثر عمل کند

رئیس کل دادگستری البرز بیان کرد: در این حوزه‌ها اداره‌کل محیط زیست استان به عنوان دستگاه متولی و مسئول باید فعال و مؤثر عمل کند.

وی با اشاره به آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در سال جاری تصریح کرد: این آزادسازی‌ها علاوه بر اینکه اجرای قانون بوده است، با هدف جلوگیری از آلودگی آب شرب استان‌های البرز و تهران، رفع مخاطرات زیست محیطی و حفظ اکوسیستم رودخانه بوده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با اشاره به استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی متعدد در استان خاطرنشان کرد: در کنار توجه به مسئله تولید و اشتغال باید نظارت لازم بر نحوه فعالیت آنها از حیث رعایت مقررات زیست محیطی انجام شود و از آسیب‌هایی که صنعت و فعالیت غیراصولی کارخانجات بر محیط زیست می‌تواند داشته باشد، جلوگیری شود.

وی متذکر شد: در همین زمینه به تمامی دادستان‌های استان تاکید شده است تا به جرایم و گزارشات مرتبط با محیط زیست که از طریق ادارات شهرستانی یا گزارشات مردمی دریافت می‌شود، به فوریت و به صورت ویژه رسیدگی شود.