به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری صبح پنجشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی در جنوب استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های صنعتی بسیار بزرگی است و شاهد گسترش صنایع در این استان هستیم.

وی اضافه کرد: در بازدید از صنایع و گفت‌وگو با فعالان این حوزه مسائل و مشکلات در بخش‌های مختلف شناسایی شده و برای رفع این مسائل چاره‌اندیشی می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همراه با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از واحد تولید پالت در عسلویه بازدید کرد‌.

وی در ادامه سفر یک روزه خود به استان بوشهر از چند واحد صنعتی مناطق مرکزی و جنوبی استان بازدید خواهد کرد.

طاهری در پایان این بازدید در نشستی با فعالان صنعتی استان بوشهر از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد.