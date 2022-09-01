لزوم برخورد قاطع با مجرمان جرائم خشن

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان، ظهر پنجشنبه در جمع قضات وکارکنان دادگستری بافق با بیان اینکه دستگاه قضایی دستگاهی است که وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارد، اظهار داشت: اجرای عدالت رسالت این مجموعه است و مردم از ما توقع اجرای عدالت دارند و این باری که بر دوش ما گذاشته شده، معنایی زیادی را دارد چراکه مردم از ما انتظار دارند با صبر وحوصله به صحبت هایشان گوش بدهیم.

وی با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند در موعد مقرر حکم صادر شود؛ تاکید کرد: جایگاهی که ما در آن قرار گرفته ایم جایگاه مهمی است و باید خدا را شاکر باشیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه احقاق حق و ابطال باطل را برعهده داریم بر این اساس باید پاسخگوی خواسته های مردم بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید آستانه تحمل برای پاسخگویی به مردم بالا باشد، اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه به موضوعاتی که عنوان می شود عمل می کنند و دنبال شعار دادن نیستند و ضمن تاکید بر شان و ‌جایگاه قضاوت، خواستار تکریم ارباب رجوع نیز می باشند.

خداییان، صدور احکام متقن، توجه به مقوله زندان و زندانی، کاهش جمعیت کیفری و … را از دیگر موضوعات مهم مورد تاکید رییس قوه قضاییه عنوان و بر لزوم برخورد قاطع با مجرمان خشن تاکید کرد و گفت؛ نباید اجازه داد که افرادی با اقدامات خود باعث برهم زدن نظم و امنیت جامعه شوند.

گفتنی است؛ در این جلسه برخی از قضات و کارکنان اداری دادگستری این شهرستان مسائل و درخواست های خود را با رئیس سازمان بازرسی کشور در میان گذاشتند.