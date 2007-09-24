دفاع مقدس یک حماسه بود

سردار سید محمد شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دفاع مقدس در یک طرف ملتی قرار داشت که انقلاب کرده ودر طرف دیگر تمام ابرقدرت ها وجود داشتند.

وی با بیان اینکه پیروزی در دفاع مقدس چیزی جز عنایت خاص خداوند نبود تصریح کرد: با معیارهای مادی این پیروزی ممکن نبود و استمرار آن نیز با امکانات مادی امکان پذیر نیست.

سردار شاهرخی با اشاره به اینکه در طول چهار قرن اخیر 25 نبرد میان ایران و عراق شکل گرفته است افزود: در اکثریت قریب به اتفاق این نبردها متجاوز همسایه غربی ایران بوده است.

وی با تشریح روند کمک های ابرقدرت ها و استعمارگران در طول دفاع مقدس به کشور عراق اذعان داشت: اگر ما به آمار نگاهی بیندازیم خواهیم فهمید که میزان کمک های ابرقدرت ها در طول جنگ تحمیلی چگونه و بدون هیچ محدودیتی به کشور عراق سرازیر بوده است.

وی اضافه کرد: در آغاز جنگ تحمیلی موجودی هواپیماهای عراق 300 فروند بوده است که در پایان جنگ با وجود انهدام تعداد زیادی از این هواپیماها 630 فروند هواپیمای جنگی دیگر در عراق باقی مانده است.

شاهرخی عنوان کرد: عراق در آغاز جنگ تحمیلی سه هزار و 500 دستگاه زرهی داشت که با وجود انهدام هفت هزار و 300 تانک و نفربر توسط رزمندگان اسلام در پایان جنگ بیش از شش هزار و 230 دستگاه زرهی دیگر در عراق باقی مانده بود که همه این آمار نشان دهنده کمک های بی حد و حصر ابرقدرت ها در طول سالهای جنگ تحمیلی به رژیم بعثی صدام است.

فرمانده ارشد سپاه منطقه لرستان در ادامه با اشاره به اینکه مهم ترین ویژه گی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس ایمان منحصر به فرد آنها بوده است، خاطر نشان کرد: رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی اعتقاد داشتند که حضور در صحنه نبرد حضور در صحنه کربلا است و نظام جمهوری اسلامی همان نظام علوی است.

سردار شاهرخی با بیان اینکه ما برای حفظ انقلاب و استمرار آن هزینه زیادی کرده ایمف یادآور شد: 300 هزار جوان در طول جنگ تحمیلی هستی شان را برای حفظ انقلاب فدا کردند.

وی اضافه کرد: بیش از 150 هزار نفر از شهدای دفاع مقدس جوانان و نوجوانان 13 تا 20 ساله بوده اند .

شاهرخی با بیان اینکه اولین سوال کنندگان از ما در روز قیامت شهدا هستند گفت: ما با علم به ارزش ها مدیریت ها را پذیرفته ایم و در راستای حفظ ارزش های انقلاب و اسلام موظفیم.

فرمانده ارشد سپاه لرستان با اشاره به سه نکته در بحث مدیریت ها به صاحبان مسئولیت متذکر شد: اولا باید به طوری عمل کنیم که ارزش ها، اعتقادات و باورهایمان در اعمالمان نمود پیدا کن، در ثانی این ارزش ها را باید در محیط مسئولیت مان نهادینه کنیم و در نهایت باید در جهت کارآمد نشان دادن نظام که منوط به عملکرد ماست تمام تلاش خود را به کار بندیم.

سردار سید محمد شاهرخی تاکید کرد: جنود ابلیس با تمام توان خود به صحنه آمده است و نمی خواهد نظام جمهوری اسلامی پاینده باشد که در جهت مقابله با این تهاجمات وظیفه خطیر و سنگینی بر عهده ماست.