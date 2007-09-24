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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

170 هزار نفر سهام عدالت می گیرند

170 هزار نفر سهام عدالت می گیرند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون استان همدان گفت: در مرحله دوم واگذاری سهام عدالت 170 هزار نفر از روستاییان و عشایر سهام عدالت می گیرند

علیرضا فخار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:بر مبنای ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی 40 درصد از سهام کارخانجات دولتی در قالب سهام عدالت در سه مرحله به مردم واگذار می شود.

فخار با اشاره به واگذاری سهام عدالت به 116 هزار نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی استان همدان در مرحله اول ،اظهار داشت: در مرحله سوم نیز 95 هزار نفر از بازنشستگان و کارکنان دولت سهام عدالت را دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: تا پایان واگذاری سهام عدالت ،بیش از 300 هزار نفر در استان همدان این سهام را دریافت می کنند.

کد مطلب 557908

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