به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از دشت الله آباد بویین زهرا افزود: یکی از اولویت‌های مهم برای احیای دشت قزوین افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم یک الگوی توسعه مناسب برای احیای دشت قزوین تعریف کنیم و میزان بهره‌وری آب را در تولید محصولات بالا ببریم قطعاً بیش از گذشته از ظرفیت‌های این دشت بهره خواهیم برد.

قاسمی بیان داشت: وزیر جهاد کشاورزی پس از سفر به استان قزوین و بازدید از بخش‌های مختلف استان ظرفیت‌های دشت قزوین را ارزیابی کرده و پیگیر احیای آن هستند.

وی تاکید کرد: بهره‌وری آب با هدف احیای دشت قزوین باید در بخش کشاورزی این استان افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: امکان افزایش بهره وری آب با توجه به زیرساخت‌های موجود در دشت قزوین محقق شدنی است و برنامه‌های این حوزه پس از مطالعه و اعتبارات در آینده اطلاع رسانی می‌شود.