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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

"دهخدا" به کاخ گلستان رسید

"دهخدا" به کاخ گلستان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دهخدا" به کارگردانی محمدرضا ورزی در کاخ گلستان تهران ادامه دارد.

فرشته مهدیزاده مدیر تولید پروژه تلویزیونی "دهخدا" به خبرنگار مهر گفت: "تصویربرداری این پروژه 26 شهریورماه در تهران آغاز شد و گروه هم اکنون در کاخ گلستان در حال ضبط سکانس های مربوط به این لوکیشن هستند. با پایان کار در این لوکیشن ادامه تصویربرداری در کاخ سعدآباد پیگیری خواهد شد."

سعید نیکپور در "دهخدا"

وی درباره زمان پایان تصویربرداری تله فیلم "دهخدا" افزود: "این فیلم اثری است تاریخی. به همین دلیل مرحله تصویربرداری آن کمی زمانبر است و نمی توان به طور دقیق پایان کار را مشخص کرد. ولی همه چیز طبق برنامه پیش می رود و مشکلی در روند تولید به وجود نیامده و تا امروز تمام بازیگران نیز جلو دوربین رفته اند."

ورزی "دهخدا" را بر اساس فیلمنامه فریدون داشمند می‌سازد که به روایت زندگی این چهره سرشناس ادبی از کودکی تا مرگ می پردازد. سعید نیکپور در این اثر ایفاگر نقش علامه دهخداست و هادی مرزبان، امیرحسین صدیق، محمدعلی ساربان، سیدطاهر میرمظلومی و علی رامز دیگر بازیگران آن هستند. "دهخدا" محصول گروه ادب و هنر شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی علی لدنی است.

کد مطلب 557913

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