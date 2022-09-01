۳۰۰ هنرمند در بخش مشاغل خانگی قرچک فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم خدابنده ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: قرچک یکی از با استعداد ترین شهرها در زمینه صنایع دستی است، به طوری که بیش از ۴۰ رشته هنرهای سنتی و صنایع دستی در این شهر شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه هنوز هم افراد بسیاری در این شهرستان به حرفه‌های سنتی مشغول هستند افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هنرمند در بخش مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند.

خدابنده در ادامه عنوان داشت: ۲۲ کارگاه تولیدی صنایع دستی با اشتغال ۱۵۰۰ نفر مستقیم و ۹۰۰ نفر غیر مستقیم در شهرستان در حال فعالیت می‌باشند که ۳ کارگاه دیگر با اشتغال ۳۰۰ نفر در حال احیا و صدور مجوز هستند.

رئیس میراث فرهنگی قرچک در ادامه بیان داشت: تولیدات صنایع دستی در بخش کارگاه شیشه و آبگینه و سفال و سرامیک و گروه سنگی و احجام چوبی، بافته‌های داری است که بخش بسزایی در امر صادرات دارند.

وی در ادامه از افتتاح یک کارگاه شیشه آبگینه با ظرفیت اشتغال بالای ۵۰ نفر مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم نیز خبر داد.