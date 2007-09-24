تصمیمات لازم درباره شرکت بلک واتر پس از پایان تحقیقات گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، علی الدباغ افزود: پس از روشن شدن نتایج این تحقیقات، دولت عراق اقدامات قانونی لازم را درباره (فعالیتهای این شرکت) به اجرا درخواهد آورد.

یکشنبه شب (25 شهریور) ماموران شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی بلک واتر در محله ای در غرب بغداد، اقدام به تیراندازی به سوی مردم کردند که در اثر آن دست کم 10غیرنظامی عراقی کشته و 13 نفر مجروح شدند.

ماموران این شرکت همواره ادعا می کنند که خودروی یک مقام دیپلماتیک آمریکا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت که این ماموران در نهایت ناچار به تیراندازی به سوی مردم شدند، اما یک افسر عراقی بلندپایه که در کمیته مشترک آمریکایی-عراقی تشکیل شده برای بررسی این حادثه حضور دارد اعلام کرده که هیچ هجومی در کار نبوده است و تیراندازی ماموران این شرکت بدون دلیل انجام شده است.

در پی وقوع این حادثه، نوری المالکی نخست وزیر عراق با صدور دستورالعملی، این شرکت امنیتی را از ادامه فعالیت در عراق منع کرده بود. اما این شرکت(با توافق آمریکا و دولت عراق) به انجام ماموریتهای محدود و مشخص ادامه می دهد.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: "میرمپ نانتوگو" سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد امروز اعلام کرد که این سفارت هیچ گونه درخواستی را از دولت عراق مبنی بر کنار گذاشته شدن شرکت بلک واتر ( به عنوان حامی دیپلماتها ومقامهای آمریکایی) دریافت نکرده است.

لازم به ذکر است نوری المالکی روز چهارشنبه گذشته مقامهای آمریکا را تشویق کرد که به جای شرکت بلک واتر، شرکت امنیتی دیگری در عراق فعالیت کند.