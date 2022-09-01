اختصاص ۵ میلیارد تومان برای پیست دو و میدانی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم پیش از ظهر پنجشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت دو و میدانی قزوین اظهار کرد: با توجه به رغبت کم سرمایه گذاران برای اسپانسری از رشته دو و میدانی حمایت از این ورزش باید افزایش یابد.

وی بیان کرد: با توجه به تعداد مدال‌های این رشته ورزشی در مسابقات آسیایی و المپیک و تنوع این مدال‌ها باید برای تقویت این رشته و استعداد یابی در آن برنامه ریزی کرد.

علایی انتظارات فدراسیون از هیئت دو و میدانی قزوین را به جا دانسته و یادآور شد: قزوین از استان‌های دارای سابقه و همچنین با ظرفیت در این رشته است.

وی با گلایه از وضعیت پیست دو و میدانی قزوین، گفت: با توجه به وضعیت بد این پیست و کیفیت پایین آن توانستیم در سفر ریاست جمهوری برای پیست و سالن مبلغ ۵ میلیارد تومان اعتبار مصوبه بگیریم.

گفتنی است در این مجمع علی غربی با رأی اعضا برای ۴ سال به عنوان رئیس هیئت دو و میدانی قزوین انتخاب شد.