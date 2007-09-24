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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

گازتا :

پوتین امروز اسامی وزیران دولت جدید روسیه را اعلام می کند

پوتین امروز اسامی وزیران دولت جدید روسیه را اعلام می کند

رئیس جمهوری روسیه با هدف تسریع روند انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت به رئیس جمهوری آتی این کشور، امروز اسامی وزیران دولت جدید روسیه را اعلام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گازتا، "ولادیمیر پوتین" امروز با تایید نفرات پیشنهادی نخست وزیر روسیه برای حضور در کابینه این کشور، اسامی وزیران دولت جدید روسیه را اعلام می کند.

بر اساس این گزارش، "ویکتور زوبکف" اسامی وزیران پیشنهادی خود را روز جمعه ( 30 شهریور ) یعنی در زمان تعیین شده به پوتین ارائه داده، اما رئیس جمهور روسیه هیچ محدودیتی برای تاخیر در تایید این اسامی ندارد.

روزنامه گازتا، هدف از این اقدام را تسریع روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه که مارس سال آینده میلادی برگزار می شود اعلام کرد.

به نوشته این روزنامه روسی، به احتمال زیاد و در صورت آماده بودن لیست نهایی وزیران کابینه جدید روسیه، پوتین امروز در کرملین حاضر شده و ضمن تائید آنها، اسامی وزیران کابینه روسیه را اعلام می کند. 

  

کد مطلب 557917

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