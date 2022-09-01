حسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۳۲ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۲۵ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۶۵ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که ۱۰ نفر تحت مراقبت ویژه قرار دارد و سه نفر در وضعیت حاد این بیماری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با اشاره به ثبت یک فوتی جدید کرونایی در استان خاطرنشان کرد: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به دو هزار و ۲۲۰ نفر رسید.

وی تعداد کل مبتلایان به کرونا در استان بوشهر را ۱۰۸ هزار و ۳۹۷ نفر عنوان کرد.