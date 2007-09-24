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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

حجت الاسلام خاتمی:

جوانان امروز نقش مهمی در توفیق گفتگوی فرهنگها و تمدنها دارند

جوانان امروز نقش مهمی در توفیق گفتگوی فرهنگها و تمدنها دارند

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها گفت: تردیدی نیست جوانان امروز از آن رو که نسل گفتگو هستند و دانشجویان به آن سبب که از مهمترین گروه‌های مرجع علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اند سهم بزرگی در توفیق گفتگوی فرهنگها و تمدنها دارند.

به گزارش خبرگزاری  مهر، گروه دانشجویی دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت 31 شهریور ماه روز گفتگوی تمدنها نشستی تحت عنوان " زمینه‌های عینی و ذهنی گفتگوی تمدنها " در آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار کرد که رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدن‌ها پیامی به این نشست ارسال کرد .

در پیام حجت الاسلام سید محمد خاتمی آمده است : به اعتبار دغدغه و تجربه ای که در این عرصه داشته‌ام به روشنی دریافته‌ام که گفتگوی میان فرهنگها و تمدن ها هم نیازی واقعی و هم افقی راهگشا درعصر ماست.

در ادامه این پیام خاطرنشان شده است : جهان کنونی هم در مقیاس کلان و هم در مقیاس خرد خویش با مسائل فراوانی روبروست. از دغدغه دیرین انسان برای یافتن حقیقت و آزادی و معنویت تا درگیر بودن با مسئله فقر و تنگی معیشت و نابرابری و قرار گرفتن در پرتگاه خشونت و وحدت و ناامنی.

در این پیام تأکید شده است : انسان‌ها وابسته به هر تمدن و آیین و فرهنگی که باشند نیازمند شنیدن از یکدیگرند تا بتوانند در تبدیل جهان هراس‌انگیز امروز به جهانی امن و آزاد و همبسته گامی فرا پیش نهند.

در این پیام عنوان شده است : گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها که در سخت ترین ایام این دوران مورد استقبال جامعه جهانی به ویژه احزاب اندیشه و دانش و فرهنگ بود و هست بیشتر در صدد ارائه چنین پارادایمی(سرمشقی) است. در این پارادایم گفتگوی کاهنده موانع متعدد فهم و عوامل مختلف رنج انسان به شمار می‌آید. در این افق به درستی گفته می‌شود که گفتگو در همه عرصه‌های فکری و اجتماعی مسیر کشف و انتقال حقیقت در این افق است. علاوه بر شناخت که از بینش حاصل می‌شود دیالوگ در مسائلی که متعلق فهم نیز هست روش معتبر و موفق به حساب می‌آید، از همین رو نیاز امروز ما به دیالوگ به مراتب بیشتر از گذشته است.

کد مطلب 557919

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