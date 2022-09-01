مشکلات ۶ شهرستان استان یزد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان، عصر پنجشنبه در شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اقدامات دستگاه قضا در حوزه فساد ستیزی و توجه به حقوق عامه و تمرکز بر زندان زدایی و جایگزین کردم مجازات های غیر حبس قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر لازم است که آگاه سازی و شفاف سازی افکار عمومی نسبت به پرونده های مهم مالی صورت گیرد تا مردم در جریان این موارد قرار گیرند واین تصور نشود که این افراد هم مشمول طرح زندان زدایی شده اند.

صباغیان پیشنهاد داد که مسئولان دستگاه قضا در هر شهرستان با ریش سفیدان هر شهرستان ارتباط برقرار کنند تا بسیاری از مسائل با ریش سفیدی مرتفع شود و پرونده جدیدی وارد دستگاه قضا نشود.

وی به یکی از ایرادات قانونی مربوط به سرقت های زیر ۳۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: این سرقت ها شاکی خصوصی می خواهند از این رو شاهد ایجاد ناامنی در جامعه و در بین مردم هستیم و قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز از این روند راضی نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی به مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و از جمله آنها به مشکلات زندان روباز ابرکوه در منطقه فراغه و بلاتکلیفی واحد پتروشیمی ابرکوه با سهام مردم و از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان یزد اشاره کرد.

وی درباره مشکلات شهرستان مروست به قنات آستانه اشاره کرد که باعث شده است که مردم این شهرستان نتوانند برای زمین هایشان سند مالکیت بگیرند و می توان به تخصیص آب این مشکل را حل کرد.

وی درباره شهرستان خاتم به درگیری های مرتع داران این شهرستان در فصل بهار اشاره کرده و خواستار رسیدگی به حل این مشکلات به صورت قانونی شد چرا که پیگیریهایی که تاکنون انجام شده ، نتیجه بخش نبوده است.

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی به ضرورت جابجایی پاسگاه شهید مدنی به عنوان بارانداز قاچاق مواد مخدر و انسان در این شهرستان تاکید کرد و افزود: زمین برای جابجایی در نظر گرفته شده است و امید است با تخصیص اعتبار مناسب، این جابجایی هر چه صورت انجام شود تا امنیت در شهرستان برقرار شود.

وی به مشکلات شهرستان بهاباد به صدور مجوز برای معدن همیجان در بهترین منطقه آب و هوایی شهرستان در محل چشمه های آبی منطقه اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم شاهد احقاق حقوق مردم شهرستان های معدن خیز استان در وصول عوارض معدنی باشیم.