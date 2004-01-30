تاكيد سيد حسن نصرالله بر لزوم روشن شدن سرنوشت ديپلمات هاي ايراني و امام موسي صدر

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه المنار لبنان، سيد حسن نصرالله شب گذشته در مراسم استقبال از اسراي آزاد شده لبناني با اشاره به روز25 مي سال 2000 ميلادي سالروز آزاد سازي جنوب لبنان ، روز 29 ژانويه(9 بهمن) را عيد آزادي خواند.

نصرالله به مساله ربوده شدن چهارديپلمات ايراني اشاره وتاكيد كرد: اسراييل مسوول سرنوشت چهارديپلمات ربوده شده ايراني است و روشن شدن اين قضيه بسيار مهم است زيرا برادران ايراني ما در خاك ما ربوده شدند.

وي با اشاره به تصوير پشت سر خود " مادام هناك اسير و ارض محتله المقاومه ستستمر" گفت : تازماني كه يك اسير در زندان هاي اسراييل باشد و يا سرزميني در اشغال صهيونيست ها باشد، راه مقاومت تداوم خواهد يافت.

دبيركل حزب الله با اشاره به گذشت بيش از دو دهه از ناپديد شدن امام موسي صدر، ليبي و شخص معمر قذافي را مسوول اصلي اين مساله خواند .

وي افزود: امام موسي صدر موسس و پايه گذار مقاومت در لبنان بود و من در كمال آرامش به معمر قذافي مي گويم كه توامروز پرونده هسته اي خود را حل كرده اي، هرچند برايت حزن انگيز است اما بايد سرنوشت امام موسي صدر را مشخص كني زيرا تو مسوول ناپديد شدن امام موسي صدر هستي .

دبير كل حزب الله گفت : آقاي قذافي اين شجاعت را داشته باش وحقيقت ماجراي امام موسي صدر را كه مي داني، اعلام كن و اين پرونده را براي هميشه ببند، اگر چه عواقب آن سخت و حزن آور باشد.

وي به حكومت هاي عرب توصيه كرد تمام تلاش خود را براي روشن شدن سرنوشت امام موسي صدر به كار بندند.

نصرالله گفت: ما در دوران مقاومت از اعراب جايزه اي نخواستيم ولي از آنها خواستيم با مقاومت همراهي كنند، امااكنون از سران عرب مي خواهيم براي بازگرداندن امام موسي صدر پيشواي مقاومت لبنان تمام تلاش خود را به كار بندند.

دبيركل حزب الله لبنان تصريح كرد: ما شاگردان امام موسي صدر هستيم و روش مقاومت وي را ادامه خواهيم داد.

سيد حسن نصرالله افزود : بايد اين عيد بزرگ يعني آزادي دلاورمردان مقاومت را به رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله خامنه اي تبريك بگويم به جناب بشاراسد ، مردم سوريه ، لبنان واميل لحود رئيس جمهور لبنان و كابينه كه به نوعي از ما حمايت كردند.

دبيركل حزب الله تاكيد كرد: اين اولين پيروزي ما نيست و مطمئنا آخرين پيروزي هم نخواهد بود.

سيدحسن نصرالله با اشاره به اينكه معيارهاي انساني برمذاكرات حاكم بود افزود: مقاومت وعده مي دهد كه تمام اسرا را بدون هرگونه منت ازسوي اسراييل آزاد كند.

وي با اشاره به آزاد نشدن سمير قنطار و نسيم نسر و يحي سكاف ازاعضاي برجسته حزب الله به اسراييل هشدارداد ادامه اسارت سميرقنطار حماقتي است كه اسراييل را پشيمان خواهد كرد.

دبيركل حزب الله خطاب به صهيونيست ها گفت: نيازي به قسم ندارم، ولي تاكيد مي كنم كه درصورت شكست گزينه هاي ديگر در آزادي اسرا، گزينه اسيركردن نظاميان اسراييلي به قوت خود باقي خواهد ماند.

شايان ذكر است درمراسم استقبال از اسراي آزاد شده لبناني هزاران تن ازمردم لبنان در صف هاي طولاني از مسير فرودگاه تا محل استقبال رسمي در مجتمع بزرگ سيد الشهداي بيروت شركت كردند ، همچنين شمار زيادي از شخصيت هاي سياسي لبنان و كشورهاي منطقه شركت كردند. هياتي از جمهوري اسلامي ايران به رياست حجت الاسلام محتشمي پورنيزبه نمايندگي از دولت و ملت ايران در اين مراسم باشكوه حضور يافتند.

اكثر شبكه هاي ماهواره و تلويزيوني مراسم استقبال را به صورت زنده پخش كردند.