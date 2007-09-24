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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۳

در نیویورک انجام شد؛

رایزنی وزیران خارجه چین و فرانسه درباره موضوع هسته ای ایران

وزیران امور خارجه چین و فرانسه شب گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با یکدیگر دیدار و درباره موضوع هسته ای ایران، بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "یانگ جه ئیچی" و "برنارد کوشنر" دراین دیدار، درباره تقویت روابط دوجانبه، موضوع هسته ای ایران، لبنان و سایر مسائل مهم منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردند.

یانگ روابط چین و فرانسه را رو به پیشرفت در حوزه های مختلف توصیف کرد و یادآور شد دو طرف با حفظ همکاری و ارتباطات خود، نقش فراوانی در زمینه حل مسائل مهم بین المللی و منطقه ای ایفا کرده اند. وی همچنین خواستار تقویت روابط دوجانبه در مسائل منطقه ای و جهانی از قبیل محیط زیست، انرژی و توسعه آفریقا شد.

کوشنر نیز گفت : رهبران فرانسه برای ارتقای روابط از چین دیدار خواهند کرد؛ وی به نقش مثبت چین در مسائل بین المللی از جمله دارفور اشاره کرد.

کد مطلب 557920

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