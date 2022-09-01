مدیریت بحران استان تهران نسبت به کاهش کیفیت هوا هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش برخی آلاینده‌های جوی در نواحی پرتردد شهری در ساعات عصر تا بامداد روز بعد طی دو روز آینده نسبت کاهش کیفیت هوا هشدار داد و اظهار داشت: افزایش آلاینده اوزون از این جهت مورد اهمیت است که افزایش غلظت آن با کاهش افق دید همراه نیست و ممکن است در عین حال که یک شهروند آسمان آبی را می‌بیند، تحت تأثیر غلظت بالای آن قرار داشته باشد.

یزدی مهر با بیان اینکه گاز اوزون یک اکسیدکننده قوی و آلاینده‌ای خطرناک است گفت: وظیفه مدیریت بحران با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی در خصوص افزایش این آلاینده این است که شهروندان را نسبت به این موضوع مطلع ساخته و در این مورد هشدارهایی را منتشر کند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران بیان داشت: زمانی که گاز اوزون افزایش می‌یابد با توجه به بروز عوارضی بر سلامتی انسان به ویژه مبتلایان به بیماری‌های ریوی، کودکان، سالمندان و افرادی که در خارج از منزل فعال هستند، به شهروندان توصیه می‌شود در صورت عدم ضرورت از منزل خارج نشوند به خصوص کودکان که در مواجهه با این گاز در معرض بیشترین خطر هستند زیرا ریه‌های آن‌ها هنوز در حال رشد و احتمال بروز آسم در کودکان بیشتر از بزرگسالان می‌باشد.

وی در ادامه در خصوص وزش باد در جنوب و غرب و ارتفاعات استان تهران نیز هشدار داد و عنوان داشت: طبق اعلام هواشناسی از شنبه ۱۲ شهریور تا دوشنبه ۱۴ شهریور ماه برای این مناطق افزایش سرعت باد پیش بینی شده است.