به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تلاش داریم این رقم تا پایان سال افزایش یابد، اظهار داشت: در حال حاضر این شهرستان در حوزه کشت‌های گلخانه‌ای در سطح استان پیشتاز است.

فرماندار دشتی افزود: با توجه به خشکسالی‌های متعدد و کاهش سفره‌های زیر زمینی کشاورزان به سمت کشت‌های کم آب بر تشویق و ترغیب می‌شوند.

بحرانی اضافه کرد: انتظار داریم تسهیلات مورد نیاز کشت‌های گلخانه‌ای در سطح استان تأمین شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته بخش مرکزی شهرستان به عنوان برخوردار قلمداد کردند که همین باعث ایجاد مشکلاتی برای کشاورزان شده به طوری که تسهیلات مورد نیاز خود را با بهره بالا دریافت می‌کنند