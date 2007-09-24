درآمد 2 میلیارد تومانی باشگاه هنرمندان / حتی یک ریال هم به خودمان نرسیده است / باید در خدمت انسانیت باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری باشگاه هنرمندان ایران صبح امروز با حضور نمایندگان رسانه های گروهی و مسئولان تیم های فوتبال، والیبال، تیراندازی، کارتینگ و ورزش بانوان این باشگاه برگزار شد.

درابتدای این نشست امیرحسین طالبی مدیر تیم والیبال باشگاه هنرمندان با اشاره به انگیزه های تشکیل این تیم گفت: چهارسال پیش تصمیم به تشکیل تیم والیبال هنرمندان گرفتیم در این میان کمک های مادی و معنوی یکی از شرکت های تولید کننده محصولات لبنی را نیز در کنار خود داشتیم که حاصل آن برگزاری بازی های دوستانه خیرخواهانه طی سال های اخیر بوده است که عواید آن را در اختیار افراد بی بضاعت قرارداده ایم.

بهمن سلطانی مربی تیم والیبال هنرمندان با اشاره به فعالیت های این تیم به ارائه توضیحاتی پرداخت و سفر به انگلیس و شرکت در تورنمنتی چهار جانبه که به قهرمانی تیم والیبال هنرمندان کشورمان همراه بوده است را یکی از دیگر از برنامه های این تیم عنوان کرد.

آنچه در لابه لای صحبت های سلطانی و دیگر مسئولان تیم والیبال باشگاه هنرمندان به چشم می آمد اختلاف آنها با محمدرضا گلزار بود که ظاهرا چندی است دیگر در این تیم حضور ندارد. اما جالب اینجاست که طالبی، سلطانی و نوذری کاپیتان تیم والیبال هنرمندان وجود هرگونه اختلاف با گلزار را تلویحا تکذیب می کردند. اما آنجا که سلطانی گفت:" در طول چند سال گذشته اشتباهاتی داشتیم که تیم را تک محور کرده بودیم" به خوبی می شد فهیمد منظوراو با کیست.

درادامه ایرج نوذری کاپیتان تیم والیبال هنرمندان با صحبت هایی مشابه با طالبی و سلطانی از فعالیت تیم گفت و اشاره کرد: "افرادی که ظرفیت حضور در تیم هنرمندان را ندارد از جمع ما جدا شوند".

نوذری با اشاره به اهداف تیم والیبال هنرمندان که تلاش برای حسن نیت و پیوند دلهاست به ثمر رسیدن این اهداف را مستلزم فکر و نیت درست و پاک عنوان کرد.

با صحبت های جواد عابدی وقت تیم والیبال هنرمندن به اتمام رسید تا چهره هایی جدید به داخل سالن بیایند و نحوه فعالیت تیم خود را بیان کنند. یکی از آنها چهره ها رابعه اسکویی بود که مسئول ورزش بانوان باشگاه هنرمندان است. به گفته اسکویی در باشگاه هنرمندان، بانوان در چهار رشته کارتینگ، قایقرانی، والیبال و بسکتبال فعال هستند که قرار بر این شده این تعداد به 10 رشته ورزشی افزایش یابد.

پس از اسکویی، حمید خندان به عنوان مسئول تیم کارتینگ هنرمندان گفت: فعالیت ما از اردیبهشت ماه سال 85 آغاز شد. در حال حاضر نفرات تیم کارتینگ هنرمندان دوره های D و C را پشت سرگذاشته و موفق به اخذ گواهینامه شده اند. پنج دوره مسابقه برگزار کرده ایم که حاصل تشکیل تیمی آماده برای حضور در مسابقات کشوری است. قرار است این تیم با مربیگری فرهاد موسوی همراه تیم فوتبال به مالزی اعزام شود.

اصغرهمت یکی از بازیکنان تیم فوتبال هنرمندان از دیگر حاضرین در جلسه بود. او در صحبت های خود به لزوم تشکیل اساسنامه برای این تیم اشاره کرد و اینکه تیم هنرمندان پتانسیل بالایی دارد و می تواند در میادین به کسب نتیجه هم فکر کند.

علی مودت سرپرست تیم فوتبال هنرمندان و مدیراجرایی این باشگاه یکی دیگر از سخنرانان حاضر در جلسه بود. او از سفر تیم های والیبال و فوتبال هنرمندان به امارات در ایام عید فطر خبر داد و افزود در برنامه تیم فوتبال هنرمندان سفر به هلند و بازی ستارگان فوتبال و سینمای این کشورگنجانده شده است. او همچنین از برگزاری بازی های آسیایی هنرمندان با حضور هشت تا دوازده تیم از این قاره خبر داد.

در پایان این نشست نوبت به حسین یاریار مدیرعامل باشگاه هنرمندان رسید تا از چگونگی تشکیل تیم بگوید . او گفت: هیچ چیز مرا خوشحال نمی کند، حتی اگر یک برج هم به من بدهند به اندازه فعالیت در باشگاه هنرمندان که یک کار ماندگار و اثرگذاراست برایم رضایت بخش نیست.

وی با اشاره به اینکه مثلث ورزش، هنر و انسانیت تاثیر زیادی در جامعه جهانی خواهد داشت از حاضرین در جلسه خواست این " تز" را حمایت کند.

یاریار تاکید کرد: باشگاه هنرمندان NGO نیست. شاید بهتر باشد نام آن را یک هیئت بگذاریم. چون بدون دریافت بودجه و کمک خاص تنها با حمایت برخی دوستان توانسته به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرعامل باشگاه هنرمندان از برنامه های خود برای برگزاری المپیک هنرمندان گفت و تاکید کرد که رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المیپک از این ایده و اینکه ایران برای نخستین بارطرح برگزاری المپیک هنرمندان را می دهد استقبال کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که جذابیت هنر و ورزش باید در خدمت انسانیت باشد از امضا تفاهم نامه باشگاه هنرمندان با یونیسف خبرداد.

یاریارهمچنین از سفر به هلند و سوئد یاد کرد و گفت : بازیهای آسیایی هنرمندان با حضور 12 کشورتا پایان سال جاری برگزارخواهد شد.

تشکیل تیم بسکتبال هنرمندان و شعبات دیگر باشگاه هنرمندان در شهرستان های دیگر از نکات دیگری بود که یاریار بدان اشاره کرد.

اما صحبت نهایی یاریار که ظاهرا در پاسخ به شایعاتی بود که پیرامون تیم هنرمندان مطرح شده است به بحث درآمدزایی این باشگاه مربوط می شد. یاریار در این مورد گفت: درآمد و عواید بازی های ما طی سالیان اخیر رقمی در حدود 2 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ حتی یک ریال به ما نرسیده است.

یاریارتاکید کرد : برای باشگاه هنرمندان آنچه بیش از در آمد بازی ها اهمیت دارد این است که فرهنگ انجام کارهای عام المنغعه را جا بیاندازیم.

وی تصریح کرد: از درآمد و عواید بازیهای تیم های والیبال و فوتبال گمان می کنم هفتاد تا هشتاد درصد به افراد نیازمند رسیده است.