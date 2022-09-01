شرکت سرمایه گذاری گلستان در حال شکل گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه بعدازظهر پنج شنبه در هفدهمین آیین تقدیر از تعاونی‌های برتر استان به مناسبت هفته تعاون اظهارکرد: شرکت سرمایه گذاری استان با دیگری‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال شکل گیری است تا صندوق پشتیبانی برای توسعه اقتصاد استان ایجاد شود.

استاندار گلستان افزود: درآمد سرانه مردم گلستان نصف درآمد سرانه مردم کشور است و میزان تولید ناخالص استان در حال حاضر ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که براساس سند استراتژیک استان تلاش می‌کنیم در سال ۱۴۰۴ درآمد سرانه مردم گلستان را به میانگین کشوری و تولید ناخالص را به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برسانیم و برای این کار به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی بیان کرد: گلستان جز ۱۰ استان اول کشور به لحاظ ظرفیت‌ها است اما متاسفانه به لحاظ شاخص‌های برخورداری جز ۱۰ استان آخر کشور محسوب می‌شود که باید این روند تغییر یابد.

زنگانه اضافه کرد: قانون اساسی یک چهارم اقتصاد و مدیریت اقتصادی را سهم بخش تعاون می‌داند و در هدف به اشتراک گذاشته شده استان یعنی تحقق درآمد ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی، ۲۵ درصد باید از طریق تعاونی‌ها ایجاد شود.

استاندار گلستان گفت: هدف مبادلات بین المللی ارتقا درآمد ۱۸۶ میلیون دلاری به ۵۰۰ میلیون دلار است که ۲۵ درصد این هدف باید از طریق بخش تعاونی انجام شود.

وی افزود: در مصوبات سفر رییس جمهور یعنی تسهیلات ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیون تومانی و اعتبارات حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برای تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ باید سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها مورد نظر قرار گیرد.

زنگانه گفت: حضور بانوان در تعاونی‌ها نشان از عدالت محوری دارد و امیدواریم این حضور در تمام حوزه‌ها افزایش یابد.

استاندار گلستان اضافه کرد: افتتاح اتاق تعاون در شهر کازان جمهوری تاتارستان اتفاق ارزشمندی بود که باید در دیگر کشورهای هدف نیز ایجاد شود.

در این مراسم از تعاونی‌های برتر استان تقدیر شد.