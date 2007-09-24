انجمن ها و تشکل های ادبی نباید جا را برای حضور یکدیگر تنگ کنند

فریدون عموزاده خلیلی نویسنده کتاب های کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اصولا تاسیس و تشکیل تشکل های دولتی و انجمن هایی چون انجمن قلم که با رویکردی حرفه ای تشکیل می شوند می توانند با توسعه و تعدد به جریان های فرهنگی و ادبی یک جامعه کمک کنند. همچنین ایجاد یک فضای آزادانه برای نوشتن نویسندگان در تشکل های ادبی امری است که باید به آن توجه شود.

وی درباره اینکه چرا با وجود دیدگاه مثبت نسبت به تشکیل انجمن هایی از این دست عضو انجمن قلم نشده است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که رویکرد من طی این سال ها بیش از هر گرایشی به سمت ادبیات کودک بوده است؛ به طوری که خود من چند سال پیش از اعضای هیات موسس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بودم و سعی کردم در پیشبرد اهداف خود در این راستا بیشتر تلاش کنم.

عموزاده خلیلی در ادامه خاطرنشان کرد: درعین اینکه به تعدد تشکل های فرهنگی و ادبی اعتقاد دارم اما نظرم این است که این انجمن ها نباید جا را برای حضور یکدیگر تنگ کنند بلکه با استفاده از مسائل صنفی و فرهنگی بتوانند عرصه را برای شکوفایی استعدادها فراهم سازند و در کاهش دادن دغدغه های نویسندگان موثر باشند.