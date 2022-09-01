به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به جشنواره شعر آئینی، شعر را هنر اول ایران زمین و سخنگوی تمدن ایرانی اسلامی و از مواهب استثنایی خداوند بر برخی بندگان دانست و گفت: شعر «زبان حیات» و «حیات زبان» و بخشی مهم از شناسنامه و هویت ایرانی اسلامی است و تردیدی نیست که حمایت جدی و اصولی از این هنر متعالی بر همه متولیان فرهنگ، واجب است.

متن کامل پیام او به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ان تکن الدنیا تعدّ نفیسه

فانّ ثواب اللّه أعلی و أنبل

وان تکن الأبدان للموت انشات

فقتل امرء لله بالسیوف افضل

علیکم سلام الله یا آل احمد

فانی ارانی عنکم سوف ارحل

شعر، هنر اول ایران زمین و سخنگوی تمدن ایرانی اسلامی از مواهب استثنایی خداوند بر برخی بندگان است.

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف سخن خدا داند

در شعر والاترین اندیشه‌ها با عمیق‌ترین عواطف گره می‌خورد و جان و جهان را تازگی و طراوت می بخشد:

حین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.

میراث عظیم و شکوهمند شعر دینی از دل تاریخی پر از رنج، به شما شاعران این عصر رسیده است.

تنها با حق‌گویی و عدالت‌خواهی و انتصار مظلومین است که می‌توان شکر این نعمت را به جا آورد و قدم در راه کمیت و دعبل و فرزدق نهاد و با فردسی بزرگ و ناصرخسرو و محتشم و عمان هم سخن شد.

شعر آئینی در دهه‌های اخیر و به برکت انقلاب اسلامی به شکوفایی و درخشندگی کم نظیری رسیده است و این شجره طیبه هر آن به اذن خدا ثمری تازه می‌دهد و من معتقدم این هنوز از نتایج سحر است.

شعر «زبان حیات» و «حیات زبان» است و بخشی مهم از شناسنامه و هویت ایرانی اسلامی. تردیدی نیست که حمایت جدی و اصولی از این هنر متعالی بر همه متولیان فرهنگ، واجب است.

پاسداشت شعر آئینی یا به تعبیر دقیق‌تر شعر متعهد به اسلام ناب محمدی (ص) در این جشنواره، کاری قابل تحسین و مبارک است. از خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را مسالت دارم و امیدوارم خداوند به قلم و نفس تان برکت دهد و فیض روح القدس را مددکارتان سازد که فرموده‌اند: ما قالَ فِینا قائلٌ بَیتا مِن الشِّعرِ حتّی یُؤَیَّدَ بِرُوحِ القُدُسِ.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران