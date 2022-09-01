آمادگی کامل هلال احمر سرپل ذهاب برای پذیرایی از زوار اربعین

مهدی کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازدید از مدارس و مساجد شهرستان سرپل ذهاب و تجهیز آنها برای اسکان زائرین اربعین صورت گرفته است.

وی افزود: ۱۷ باب مدرسه و ۱۲ باب مسجد سرپل ذهاب به همراه ۱۵ هزار تخته پتو برای استفاده زوار برای اسکان زائرین تجهیز شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب تصریح کرد: پایگاه دوم امداد و نجات در سه راهی قره بلاغ از دهم شهریور آماده خدمات دهی به زوار اربعین است.

کمری بیان کرد: ۷۰ نفر امدادگر به صورت شیفتی، ۲ دستگاه آمبولانس و ۲ ماشین ست نجات در حالت آماده باش هستند.

وی ادامه داد: سرپل ذهاب مسئول اردوگاه شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب است که ۱۵۰ تخته چادر را برای اسکان زوار برپا می‌کند.