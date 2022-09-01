به گزارش خبرنگار مهر، سلسله مباحث اعتقادی و شناخت امام با محوریت کتاب حق الیقین از آثار برجسته علامه مجلسی به همت هیئت الائمه یک روز در ماه و در ۲ نوبت برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده که جلسه دوم آن روز جمعه یازدهم شهریورماه و در ۲ نوبت صبح ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ است.

گفتنی است، این کارگاه‌ها کاملاً رایگان بوده و با تدریس مدرس شیخ محسن امامی از قم برای خواهران و برادران برپا می‌شود.

همشهریان کرمانشاهی جهت شرکت در این دوره می‌توانند به شماره ۰۹۱۸۹۳۹۷۰۰۹ در پیام رسان واتساپ ارتباط برقرار نمایند.