به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جلیلی‌مقدم عصر پنجشنبه در بازدید از باغات نخل منطقه دشتستان استان بوشهر با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سطح زیر کشت خرما در استان بوشهر ۳۴ هزار هکتار است، گفت: حدود ۳۰ درصد از این نخیلات باید در چارچوب برنامه تحولی جهاد کشاورزی در فرآیند اجرایی اصلاح و نوسازی باغات قرار بگیرند.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه، ادامه داد: حذف نخلستان‌های فرسوده و جایگزینی با ارقام تجاری و مناسب در استان بوشهر از برنامه‌های معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی اضافه کرد: بدین منظور باید از نهال سالم و اصیل خرما با تضمین اصالت استفاده شود.

جلیلی‌مقدم بر اجرایی شدن اصلاح و نوسازی باغات خرما تاکید کرد و گفت: حمایت از تولید نهال کشت بافتی خرما با توجه به نیاز کشور جهت اصلاح و نوسازی باغات موجود امری ضروری است که بایستی اعتبار مورد نیاز آن جهت اجرایی شدن این برنامه تأمین شود.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در پایان مبارزه با آفات و بیماری‌های مرتبط با محصول خرما نظیر چوب‌خوارها را از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد و در این زمینه اظهار داشت: بدین منظور طرحی با همکاری سازمان حفظ نباتات و دفتر مدیریت بحران تنظیم شده و به ستاد مدیریت بحران کشور هم منعکس شده است تا با توجه به شرایط نخلستان‌های کشور و تنش‌های اقلیمی موجود، تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز در دستور کار قرار بگیرد.