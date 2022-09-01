مشکل بیمه ملوانان گناوه حل شود/ لزوم تکمیل پروژه فاضلاب

به گزارش حبرنگار مهر، محمد اسدی عصر پنجشنبه در نشست بصیرتی «جهاد تبین و راه روشن آینده» در گناوه با اشاره به مهمترین مشکلات مردم این شهرستان افزود: معیشت و شغل بیشتر مردم این منطقه از طریق تجارت دریایی است و موضوع ته لنجی یکی از دغدغه‌های مردم این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه در لیست ۹۷ قلم کالا آزاد شده ملوانی، برخی کالاها در این منطقه وجود ندارد گفت: اقلام کالایی که در ته لنجی آزاد اعلام شده تناسبی با بازار و اقلام مورد نیاز این منطقه ندارد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه بیان کرد: انتظار داریم که برخی از کالاهای این لیست حذف و کالاهای دیگر نظیر کفش، پوشاک، پتو، لوازم آرایشی و جانبی موبایل که ۷۰ درصد بازار گناوه به آن وابسته است، جایگزین شود.

وی با اشاره به مشکل بیمه ملوانان نیز به عنوان یک دغدغه مهم گفت: بخشی از شغل و معیشت مردم این منطقه، ملوانی است و این افراد از لحاظ بیمه دچار مشکلاتی هستند که نیازمند چاره اندیشی است.

وی خاطرنشان کرد: ملوانان این منطقه فقط در هر سفر دریایی بیمه می‌شوند و در زمان نرفتن به سفر بیمه شامل آنها نمی‌شود که انتظار داریم که این دغدغه جدی آنها مرتفع شود تا بتوانند در کل سال از بیمه بهره مند شوند.

اسدی تکمیل محور مواصلاتی گناوه به گچساران، گناوه به میشان و نورآباد، بانده کردن جاده ساحلی گناوه به بوشهر، تکمیل شبکه فاضلاب گناوه و احداث سد چهار روستایی را نیز از دیگر مطالباتی بیان کرد و افزود: امیدواریم به این موضوعات توجه جدی شود.

این نشست به همت دفتر نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری این شهرستان و جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی برگزار شد.

در ابتدای نشست نمایندگان اقشار مختلف مردم این منطقه در بخش‌های فرهنگیان، بازنشستگان، ملوانان، بازاریان، بانوان، دانشجویان و جوانان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.