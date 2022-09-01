کاراته کاهای ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، چهارمین و آخرین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته در سال ۲۰۲۲ از فردا جمعه ۱۱ شهریور ماه با حضور ۲۴۷ کاراته کا از ۵۸ کشور به میزبانی آذربایجان در سالن «حیدر علی اف» شهر اکو آغاز می‌شود.

جلسه فنی مربیان و سرپرستان تیم‌ها و قرعه کشی این دوره از مسابقات برگزار شد و نمایندگان کاراته کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر همین اساس فردا جمعه در روز نخست این مسابقات فاطمه صادقی در کاتا انفرادی بانوان در گروه چهار به مصاف «ماهو اونو» از ژاپن، «کارول کسل» از ایتالیا و «املیا اوندرسکوا» از جمهوری چک خواهد رفت. سارا بهمنیار در وزن ۵۰- بانوان در گروه پنج به مصاف «کریستینا اسویلنوا» از بلغارستان و «گما مورالیس» از اسپانیا خواهد رفت.

امیر مهدی زاده در وزن ۶۷- در گروه چهار با «رافیز حسنف» از آذربایجان و «علی الصاوی» از مصر می‌رود. طراوت خاکسار در وزن ۵۵- در گروه هفت با «ایوانا کامنوا» از بلغارستان، «ورنیکابوروسان» از اوکراین و» «ویولا لالو» از ایتالیا مبارزه خواهد کرد. بهمن عسگری هم در وزن ۷۵- با «کارلوس بارگادوس» از اسپانیا و «بیباریس ژانگبیر» از قزاقستان در گروه یگ به رقابت خواهد پرداخت.

شنبه ۱۲ شهریور در روز دوم این مسابقات رزیتا علیپور در وزن ۶۱- با «الکساندرا شولوهوا» از اوکراین، «رم خامیس» از آلمان و «مایا سوزوکی» از ژاپن در گروه پنج دیدار خواهد کرد. ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- در گروه چهار به مصاف «جسی داکستا» از فرانسه، «آیخان مامایِف» از آذربایجان و «حمد الجعفری» از اردن می‌رود.

مبینا حیدری در وزن ۶۸- با «ادا التمور» از ترکیه و «فریال عبدالعزیز» از مصر در گروه دو به مبارزه خواهد پرداخت. لیلا برجعلی در وزن ۶۸+ در گروه چهار با «نیام جانر» از اسکاتلند، «تیتا کینانن» از فنلاند و «آیامی یوکوسا» از ژاپن به رقابت خواهد پرداخت.

یکشنبه ۱۳ شهریورماه در روز سوم و پایانی این مسابقات دیدارهای رده بندی و فینال بخش‌های مختلف انجام خواهد شد.

ذبیح الله پورشیب از ایران، سراپ اوزچلیک آراپوغلو از ترکیه، آنژلیکا ترلیوگا از اوکراین، مروه کوبان از ترکیه، فریال عبدالعزیز از مصر، ملتم هوکا اوغلو آکیول از ترکیه، علی الساوی از مصر و گوگیتا آرکانیا از گرجستان گرندوینر های حاضر در این مسابقات هستند که می‌توانند با لباس کاراته با گلدوزی طلایی حاضر شوند.