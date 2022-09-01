به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عصر پنجشنبه در همایش دردانه‌های حسینی که به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س) در مسجد جامع مشکین دشت برگزار شد، اظهار کرد: چه کسانی در کربلا مقابل امام حسین (ع) ایستادگی کردند؟،

وی ادامه داد: این افراد اصلاً به حرف امام حسین (ع) گوش نمی‌دادند، امام فرمودند حق دارید چرا که شکم‌های شما از مال حرام پر شده است.

امام جمعه فردیس بیان کرد: مادران عزیز شما می‌توانید سرباز حضرت ولیعصر (عج) تربیت کنید و زمینه ساز ظهور باشید.

وی تصریح کرد: اگر بنا بود امام زمان (عج) با معجزه ظهور کنند تا به حال این اتفاق به وقوع پیوسته بود اما ایشان یار و یاور می‌خواهد که این نیاز به تربیت دارد و شما مادران، پیشگام این امر هستید.

کریمی خاطرنشان کرد: دشمنان امروز به فرهنگ و سبک زندگی زنان حمله کرده‌اند، چراکه نقش مهمی در تربیت نسل‌های بعدی دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره سیلی محکمی از زنان مؤمن، عفیف و باحجاب در طول تاریخ خورده‌اند، گفت: به همین دلیل درصدد هجوم به عفاف و حجاب زنان هستند.