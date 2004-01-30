بورس فلزات و سازمان بازرسي و نظارت براي ايجاد تعادل در بازار همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار كه در محل بورس انجام شد، محسن بهرامي رييس سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالاها و خدمات گفت: با توجه به اينكه بورس فلزات تهران اولين بورس كالا در ايران است لذا عملكرد آن در روند توسعه بورس كالا در كشور بسيار تاثير گذار خواهد بود.

معاون وزير بازرگاني افزود: با توجه به رسالت خطيري كه بر عهده اين بورس گذاشته شده است بايد دقت شود كه تجربه موفقي از راه اندازي ان حاصل شود و ديگران اين حركت اصولي را زير سوال نبرند.

وي با اشاره به اينكه بورس فلزات تهران يك حركت وتجربه تازه در كشورو حتي تنها بورس محصولات فولادي در جهان است. عملكرد آن را طي چهار ماه گذشته خوب توصيف كرد و گفت: اگر نقاط ضعفي هم وجود داشته باشد بايد كمك كنيم كه بر طرف شود تا از يك طرف علاوه بر سه فلز فعلي كالاهاي ديگري نيز در اينجا عرضه شود و از طرف ديگر راه براي راه اندازي بورس هاي كالاي ديگر در كشور هموار شود.

بهرامي گفت: ما خود در وزارت بازرگاني و سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، مسئول و موظف مي دانيم كه از بورس فلزات تهران حمايت كنيم و به طور مدافع آن هستيم.

وي سپس با اشاره به نقش و جايگاه اين سازمان در كشور گفت: با توجه به حساسيت محصولات فولادي در جامعه ، اين سازمان توجه ويژه اي به اين كالا دارد و آماده دريافت اطلاعات به موقع از بورس براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي در بازار فلزات هستم.

بهرامي سپس خواستار افزايش تعداد كارگزاران و نظارت بيشتر بر صحت داد و ستد در بورس شد و گفت: به منظور رقابتي تر شدن عرضه و تقاضا در بورس فلزات تهران مي بايست امكان عرضه محصولات خارجي و همچنين امكان حضور و فعاليت تعاوني آهن آلات شهرهاي بزرگ در بورس فراهم شود تا آسيبي به اين اصناف نيز وارد نشود.

در اين ديدار احمد صادقي دبيركل بورس فلزات تهران نيز ضمن تشريح عملكرد موفقيت آميز بورس طي چهار ماه گذشته خواستار همكاري بيش از بيش وزارت بازرگاني و سازمانهاي تابعه براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا و شكستن برخي انحصارات در بازار فلزات شد.

صادقي گفت: استفاده صحيح و اصولي از "ابزار تعرفه" ميتواند به ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده منتهي شود اما متاسفانه طي سالهاي گذشته از اين ابزار مهم به خوبي استفاده نشده است.

وي گفت: دستگاههاي تصميم گير در كشور بايد كمك كنند كه مكانيزم عرضه و تقاضا به صورت واقعي و منطقي در بورس برقرار شود و واقعا در هر دو طرف رقابت باشد و انحصاري وجود نداشته باشد.

صادقي با تاكيد بر اينكه تمهيداتي براي كمك به مسئولين در جهت كامل كردن عرضه وتقاضا و شكستن برخي انحصارات در بورس انديشيده شده است. گفت: به عنوان نمونه هم اكنون بستر لازم براي حضور شركتهاي خارجي و عرضه محصولاتشان دركنارتوليد كنندگان داخلي در بورس فراهم شده وطي چهار ماه گذشته محصولات يازده شركت خارجي در بورس عرضه شده است.

دبير كل بورس فلزات تهران با استقبال از همكاري وزارت بازرگاني و سازمانهاي تابعه براي ايجاد توازن و تعادل ميان عرضه و تقاضا گفت: بدون شك بورس فلزات به تنهايي نمي تواند موفق باشد بلكه بخش عمده اي از موفقيت آن به ميزان همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت بازرگاني دارد.