فهرست 1500 اثر معنوی بزودی به یونسکو ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید طه هاشمی در نشست مطبوعاتی که صبح امروز برگزار شد ، درخصوص ثبت جهانی آثار کشور افزود: با تشکیل جلساتی که به منظور ثبت جهانی آثار در کمیته های میراث طبیعی و تاریخی برگزار شد، فهرست 47 اثر تاریخی و 3 اثر طبیعی به منظور ثبت جهانی مشخص به یونسکو معرفی و ارسال شد.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاوشهای باستان شناسی در حوزه خلیج فارس را جدا از سایر برنامههای کاوش دانست و گفت: به منظور کاوشهای باستان شناسی در حوزه خلیج فارس مذاکراتی با باستان شناسان کشورهای استرالیا، انگلیس و یونان انجام شده است.
طه هاشمی همچنین درخصوص عبور خط راهآهن از مقابل نقش رستم اظهار داشت: عملیات بررسی و کارشناسی تهدیداتی که در اثر عبور خط راهآهن از مقابل نقش رستم متوجه این اثر تاریخی خواهد شد ،توسط کارشناسان پژوهشگاه انجام شده است.
وی افزود: طی جلساتی که با دستگاههای دولتی ذی ربط انجام شده، آنها موظف به همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده اند.
وی امضای تفاهمنامه با وزارت علوم را از مهمترین اقدامات پژوهشگاه دانست و تصریح کرد: این تفاهمنامه در راستای ایجاد مرکز پژوهشی در تمام استانهای کشور و ارتباط آن با پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به امضا رسید.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری همچنین از ایجاد پایگاههای پژوهشی در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور خبر داد.
وی رویکرد پژوهشگاه را گسترش اتکای علمی دانست و اظهار داشت: در این راستا با تمام مراکز علمی داخل و خارج کشور متناسب با حفظ سیاستهایی که در جهت منافع ملی باشد ارتباط برقرار شده است.
طه هاشمی تاکید کرد: قصد داریم فعالیت های پژوهشی را به مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی واگذار و کار نظارتی را با دقت دنبال کنیم.
وی دعوت از گروههای باستان شناسی دانشگاههای دولتی و آزاد را به منظور تعامل بیشتر با مراکز علمی و فرهنگی و ارتقای سطح علمی پژوهشکدهها را از دیگر اقداماتی دانست طی دو سال گذشته در پژوهشگاه انجام شده است.
وی با اشاره به ارتباط پژوهشگاه با محافل علمی و سازمانهای بین المللی گفت: طی دو سال گذشته پژوهشگاه بهترین و بیشترین سطح همکاری با یونسکو را داشته است.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری درخصوص پایگاهها اظهار داشت: در گذشته فعالیت تمام پایگاهها در حوزه پژوهشگاه تعریف شده بود اما از آنجا که فعالیت آنها چند منظوره بود تصمیم به ارتقا جایگاه پایگاهها به حوزه ریاست و در دو سطح استانی و ملی گرفته شد.
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