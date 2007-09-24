ارزش معاملات روزانه بورس کالا از 687 میلیارد ریال فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار این بورس در روز دوشنبه شاهد جمعا 120هزار و 545 تن عرضه و در مقابل 121 هزار و 105 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

در رینگ محصولات فلزی در گروه فولاد ، در 6 رینگ معاملاتی جداگانه 118 هزار و 120 تن انواع محصولات فولاد به ارزش 667 میلیارد و 774 میلیون و 200 هزار ریال به صورت سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 19/99 و 13/97 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در این روز مقدار 640 تن آلومینیوم در 4 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 19 میلیارد و 5 میلیون و 300 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن وارزش به ترتیب 53/0 و 76/2 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد. در روز یکشنبه در گروه محصولات روی و کنسانتره هیچگونه عرضه ای صورت نگرفت.

در رینگ محصولات کشاورزی نیز یک هزار و 505 تن ذرت دانه ای برزیل و کرمانشاه عرضه شد که 325 تن آن به ارزش 754 میلیون و 420 هزار ریال به صورت نقدی داد وستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 28/0 و 11/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد .